كوردستان تعلن مواعيد صرف رواتب جميع الموظفين

2019/11/15 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن جدول توزيع جميع رواتب موظفي الاقليم.وقالت الوزارة في بيان انه سيتم توزيع جميع رواتب موظفي الاقليم لشهر آب الماضي وكالتالي:يوم الاثنين 18-11-2019مجلس القضاءيوم الثلاثاء 19-11-2019وزارة العدليوم الاربعاء 20-11-2019وزارات ( الداخلية، التعليم العالي، الاوقاف، الموارد الطبيعية) و قوات الزيرفاني، مجلس الأمن، مؤسسة الاسايش، الدفاع المدني، مديرية الجنسية العامة، وشرطة النفط والغاز.يوم الخميس:وزارات (البلديات، الزراعة، الكهرباء، التخطيط، النقل والمواصلات)، هيئة حقوق الانسان، هيئة الاستثمار، هيئة النزاهة، هيئة البيئة، هيئة المناطق المستقطعة من الاقليم، مفوضية الانتخابات، ومؤسسة رفع الالغام.يوم الاحد 24-11-2019وزارات ( الصناعة، الثقافة، الاعمار) ، رئاسة الاقليم، رئاسة البرلمان، مجلس الوزراء.يوم الاثنين 25-11-2016 المتقاعدين من البيشمركةيوم الثلاثاء 26-11-2019المتقاعدين المدنيين

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