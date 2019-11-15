السيد الحكيم يجدد تأييد تيار الحكمة المطلق لبيان المرجعية الدينية

2019/11/15 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، تأييده المطلق لجميع النقاط الواردة في بيان المرجعية الدينية العليا خلال خطبة الجمعة.

وأكد السيد الحكيم في تغريدة على تويتر، ان تيار الحكمة الوطني، لم ولن يحيد يوما عن رؤى وتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وهو رهن إشارتها، مشددا على ان النقاط الواردة في بيان المرجعية الدينية العليا، في خطبتها، والبيانات التي سبقته، تمثل خارطة الطريق الوحيدة، التي يجب على الحكومة ومجلس النواب والقضاء والقوى السياسية، السير عليها بجدية، وعبر حزم وبجداول زمنية محددة.

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