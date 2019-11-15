عدسة التغيير ترصد أجواء مباراة العراق وإيران في ساحة التظاهر بالديوانية | تقرير

2019/11/15 | 15:32

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عدسة التغيير رصدت ووثقت أجواء مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الإيراني في ساحة التظاهر بالديوانية.

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