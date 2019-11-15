ائتلاف العبادي في بيان: ما ذكرته المرجعية يؤكد انحيازها الدائم للشعب وسلامة الدولة

2019/11/15 | 15:33

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بغداد اليوم-بغداد

رأى ائتلاف النصر، الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019) أن م...





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