إطلاق نار وغاز مسيل للدموع ووقوع اصابات في الخلاني

2019/11/15 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهدت ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، إطلاق نار وقنابل الغاو المسيل للدموع.

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