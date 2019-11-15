تعيين رئيس جديد لمؤسسة الشهداء بالوكالة

2019/11/15 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عينت رئاسة الوزراء، {علي عبد الرحمن المبرقع} رئيسا لمؤسسة الشهداء بالوكالة خلفا لناجحة الشمري..يتبع

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