جيفري: يجب عدم السماح بحدوث فراغ أمني في المناطق المحررة من داعش الإرهابي

2019/11/15 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المبعوث الأميركي للشؤون السورية “جيمس جيفري” الأطراف في شمال سوريا، من تجدد مخاطر التنظيمات الإرهابية.

ودعا جيفري في تصريح، الى دعم الاستقرار في المناطق المحررة من داعش، في العراق وسوريا، وتجنب حدوث فراغ أمني في شمالي سوريا، يمكن ان يستغله تنظيم داعش الإرهابي، مشددا على ضرورة ضمان مساءلة جميع الإرهابيين، من خلال إنشاء آلية فاعلة، لمحاسبة عناصره بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية، فيما أكد جيفري أن الولايات المتحدة لن تحل مشاكل معتقلي داعش الأجانب، بالنيابة عن دولهم.

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