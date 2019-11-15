قائد الشرطة الاتحادية يؤكد على حماية المتظاهرين وعدم السماح بأي خرق أمني

2019/11/15 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، اليوم الجمعة، على تأمين الحماية للمتظاهرين وعدم السماح بأي خرق من الارهابيين واصحاب الأجندات المعادية.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "البطاط عقد مؤتمر في مقر قيادة الشرطة الاتحادية بحضور اللواء الركن احمد الاسدي رئيس اركان القيادة وعدد من مدراء الصنوف والخدمات من الآمرين والضباط".

وبينت ان "البطاط أكد فيه على ضرورة تعزيز اواصر التعاون بين قوات الشرطة الاتحادية والمواطنين ومد جسور الثقة بينهما من خلال تأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين وعدم السماح بأي خرق للتظاهرات من قبل الإرهابيين وأصحاب الأجندات المعادية".

واشار الى ان "قواتنا البطلة جاهزة لأي طارئ"، مشدداً على "اهمية تشخيص الظواهر السلبية ونبذها لغرض النهوض بالواقع الامني والخدمي".

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