وزير الخارجيّة ونظيره الفنلنديّ يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

2019/11/15 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، مع وزير خارجيّة فنلندا بيكا هافيستو تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الحكيم اعرب على هامش أعمال الاجتماع المصغر للتحالف الدوليّ الذي تجري أعماله في واشنطن عن حرص بغداد على تعزيز العلاقات مع فنلندا"، داعياً إلى أهمِّية العمل على تحقيق تعاون ثنائيّ على صعيد التبادل التجاريّ، واجتذاب الاستثمارات الفنلنديّة إلى السوق العراقيّة.

واضافت ان "الحكيم لفت إلى تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المُشترَك في شتى المجالات".

واشارت الى ان "الجانبين تطرّق إلى تطوّرات مُجمَل القضايا ذات الاهتمام المُشترَك"؛ وأكّدا في هذا الصدد على أهمّية الدفع بالحُلول السياسيّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار في المنطقة.

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