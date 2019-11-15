تركيا تسجل عجزا في ميزانيتها بنحو 2.6 مليار دولار

2019/11/15 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، اليوم الجمعة، عجزا في الميزانية قدره 14.9 مليار ليرة (2.58 مليار دولار) في شهر تشرين الاول الماضي.

وقالت الوزارة التركية إن العجز الأولي، الذي يستثني مدفوعات فوائد الديون، بلغ في الشهر المذكور 8.1 مليار ليرة.

وبلغ عجز الميزانية 100.7 مليار ليرة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بحسب البيانات، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي برنامجها الاقتصادي الممتد لثلاث سنوات، تقدر أنقرة العجز بنحو 125 مليار ليرة في العام 2019 بأكمله.

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