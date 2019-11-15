بيلاروسيا تعتزم غلق منطقة محطة تشيرنوبيل النووية

2019/11/15 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن ذلك قائد حرس الحدود البيلاروسي، اليوم الجمعة، غلق الحدود مع أوكرانيا في منطقة محددة.

وأوضح أناتولي لابو، قائد حرس الحدود البيلاروسي، على شبكة التلفزيون المحلي أن السلطات البيلاروسية تنوي غلق الحدود مع أوكرانيا في منطقة محددة هي منطقة محطة تشيرنوبيل النووية، مشيرا إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل هذه المنطقة لأن المستويات الإشعاعية فيها تظل عالية.

ويتم الآن خفر هذا الجزء من الحدود البيلاروسية الأوكرانية الذي يبلغ طوله 370 كيلومترا بواسطة طائرة مسيرة دون طيار.



وستوضع هناك في وقت لاحق كاميرات الفيديو.

وتعرضت المنطقة إلى التلوث الإشعاعي في القرن الماضي بعد حدوث الانفجار في المحطة النووية المحلية.

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