تسجيل هزتان ارضيتان باطراف اربيل

2019/11/15 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزتان ارضيتان امس الخميس واليوم الجمعة اطراف محافظة اربيل عاصمة اقليم كردستان.

وسجلت المراصد الزلزالية العراقية هزتين احداهما بقوة 2.2 والاخرى بقوة 2.6 على مقياس

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