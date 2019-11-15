قائد الحرس الثوري: حان الوقت لطرد الدول الأجنبية من الخليج ومضيق هرمز

2019/11/15 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أن أمن الخليج ومضيق هرمز لا يمكن ضمانه إلا عبر التعاون بين الدول الإقليمية المطلة عليه.

وأكد موسوي في تصريح، أن تطورات الأعوام الأخيرة أثبتت أن الدول الاجنبية لا يمكن أن تكون مصدر ثقة لدول المنطقة وأن استقرار مضيق هرمز والخليج يمكن توفيره عبر التعاون بين دول المنطقة وليس تشكيل التحالفات المزيفة، مشيرا الى أن الوقت قد حان لطرد جميع القوات الاجنبية من الخليج.

واوضح موسوي أن استراتيجية بلاده في مواجهة الولايات المتحدة فعالة، وأنها حققت الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة المعدات للقوات البرية والجوية والبحرية والصاروخية، منوها إلى أن إيران ستكون المنتصر في أي معركة محتملة قادمة.

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