خطيب جمعة طهران يعلق بشأن الاحتجاجات العراقية والمرجعية الدينية

2019/11/15 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةايد خطيب جمعة طهران، امامي كاشاني، اليوم الجمعة، احتجاجات العراقيين ضد ما اسماه “الادارة غير الصحيحة لبلادهم”.

وقال امامي كاشاني في خطبة صلاة الجمعة ظهر اليوم انه “توجد في العراق مرجعية قوية، والشعب العراقي بوعيه واهتمامه بالمرجعية، تمكن من وأد الفتنة التي تم التخطيط لها للعراق”.

وأردف بالقول “يحق للشعب العراقي ان يدلي برأيه ويحتج على الغلاء، ويحق للعراقيين ان ينتقدوا الادارة غير الصحيحة لبلادهم”.

وتشهد العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، تظاهرات منذ بداية شهر تشرين الاول الماضي احتجاجا على تردي الواقع الخدمي والمعيشي، وتفشي البطالة داخل المجتمع واستشراء الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وارتفع سقف المطالب لدى المتظاهرين الى اقالة الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة عادل عبد المهدي وابعاد الاحزاب السياسية التي ظهرت بعد عام 2003، والذهاب الى اجراء انتخابات مبكرة في العراق بأشراف اممي.

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