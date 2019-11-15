العراق.. ديون تتجاوز 115 مليار وتفاقم حاد في البطالة

2019/11/15 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعلنت وزارة التخطيط أمس، أن إجمالي ديون العراق حتى العام الجاري، بلغ 115 مليار دولار، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في البلاد وصلت إلى 13.8 في المئة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان، إن “ديون العراق بلغت 115 مليار دولار، منها 43 مليار دولار ديون داخلية و 72 مليار ديون خارجية”، مضيفاً إن هناك 41 مليار دولار من الديون الخارجية هي ديون مجمدة لدول عدة، ولا تترتب عليها فوائد ومن الممكن شطبها.

وأكد أن هذه الديون، مهما كان حجمها، تشكل عبئاً على الجيل الحالي والمقبل، ويجب على الدولة الإيفاء بالتزاماتها إزاء هذه الديون والفوائد المترتبة عليها، مشدداً على ضرورة توجيه الحكومة هذه القروض والديون إلى مخرجات تنموية استثمارية.

وأشار إلى أن القروض سابقاً كانت توجه لسد العجز التشغيلي أو للحرب على تنظيم “داعش”، ما انعكس سلباً على التنمية والاستثمار، وهو ما وضعته وزارة التخطيط بعين الاعتبار ضمن موازنتها الخمسية، من أجل الاستفادة القصوى من هذه القروض لتحقيق التنمية الشاملة في العراق.

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