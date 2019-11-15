حزب الدعوة يطرح مبادرة من 4 نقاط للخروج من الأزمة

2019/11/15 | 16:04

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بغداد اليوم - بغداد

طرح حزب الدعوة الاسلامية، الجمعة 15 تشرين الثاني 2019، مبادرة من 4 نقاط للخروج من الأزمة، مؤكداً ضرورة ان يكون التحول الديمقراطي السلمي في العملية السياسية بعيدا عن التدخل الاجنبي او من خلال ضغط بعض الفصائل المسلحة على مسار الانتخابات.

وقال الحزب في بيان، "لقد اتضح جلياً ان اصلاح الوضع السياسي والاداري والاقتصادي والمجتمعي العراقي اصبح حتميةً وطنية يشارك فيها الجميع كل من موقعه، وكذلك فان التظاهر السلمي والحراك السياسي التغييري لما آلت اليه العملية السياسية يحظى بموافقة جميع العراقيين بكل انتماءاتهم ومكوناتهم ، وان نبذ العنف بين بعض المتظاهرين والقوات الامنية هو السبيل الوحيد للتعبير عن الرأي بسلاسة ودستورية، وان تحكيم ارادة الشعب في انتخابات حرة سليمة عبر مفوضية انتخابات جديدة نزيهة، ومن خلال قانون منصف ترتضيه الاغلبيه الشعبية ، وانتخاب مجلس نواب جديد واسع الطيف، وانتخاب حكومة جديدة تعتمد الاصول الدستورية والمهنية بعيدا عن المحاصصة، هو الطريق الامثل نحو المستقبل العراقي المشرق ، بعيدا عن التدخلات الاجنبية ، ونأيا عن تصفية حسابات الاطراف المتنازعة على الساحة العراقية".

وأضاف، أن "حزب الدعوة الاسلامية الذي ضحى خلال الحقبة الدكتاتورية السوداء باطهر الدماء واتخذ اصعب المواقف من اجل الاصلاح والتغيير، مازال يسير على ذات النهج في محاربة الانحراف والفساد والتخلف في اي موقع كان ومن اي جهة جاء، ايماناً منه بصدقية الموقف وحصافة القرار والوقوف على معالجات الازمات مهما اتسعت وعظمت".

وتابع الحزب، "اننا ننحاز لموقف الشعب دائما، ونتفاعل مع صيحاته السلمية في المطالبة بحقوقه، وسعيه لحياة حرة كريمة، وفي هذا الاطار ندعو الى ما يلي :1- دعم موقف المرجعية الدينية هذا اليوم باعتباره خارطة طريق للاصلاح وتغيير الواقع المتشظي، و امكانية تطبيق هذه الخارطة المسؤولة من هذا اليوم ، وذلك بالتحضير لانتخابات مبكرة وتهيأة متطلباتها في فترة وجيزة وباليات جديدة.2- ضرورة ان يكون التحول الديمقراطي السلمي في العملية السياسية بعيدا عن التدخل الاجنبي او من خلال ضغط بعض الفصائل المسلحة على مسار الانتخابات.3- ينبغي عدم السماح للفاسدين والبعثيين والارهابيين بالمشاركة في الانتخابات .4- دعوة جميع الطيف السياسي والجماهيري ومنظمات المجتمع المدني والوجودات العلمائية والثقافية الى تنسيق حركة التقارب والحوار وتقريب وجهات النظر بين جميع المكونات والاطياف الوطنية، ندعوهم الى العمل الجاد السريع وتحريك عجلة التغيير وفقاً لمتطلبات المرحلة ، والله ناصرنا وهو خير معين".

بغداد اليوم-بغداد

أعلن حزب الدعوة الإسلامية، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019) تأييده لخطبة المرجعية والاستعداد للتحضير لانتخابات مبكرة.

وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي للحزب، أن الأخير "يعلن تأييده الكامل لخطبة الجمعة للمرجعية الدينية العليا

بغداد اليوم- بغداد

أكد المنبر العراقي، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019)، وجود حوارات تصب في انبثاق جبهة مدنية وطنية لدعم مشروع الإصلاح،مبيناً أن العملية السياسية بشكلها الحالي اثبتت عجزها.

وقال المتحدث باسم المنبر ضياء المعيني في بيان تلقته (بغداد

بغداد اليوم- خاص

أكدت لجنة تعديل الدستور البرلمانية، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019)، أنه لا مناص من إجراء التعديل الدستوري ضمن المدة الزمنية التي حددها البرلمان لذلك، والتي نصت عن القيام بتعديل الدستور خلال أربعة أشهر.

وقال عضو اللجنة حنين قدو ف

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