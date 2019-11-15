“المليونية” تبدأ.. المحتجون يتوافدون إلى ساحة التحرير

2019/11/15 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بدأ آلاف #المحتجين يتوافدون إلى #ساحة_التحرير وسط العاصمة #بغداد، استعدادً لانطلاق مليونية “كبرى” دعت لها التنسيقيات في وقت سابق.وقالت مصادر محلية، إن «الساحة اكتظت بالمتظاهرين […]

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