الشرطة العسكرية الروسية تسيطر على قاعدة أميركية بعملية إنزال بعد إخلائها

2019/11/15 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بثت قناة تلفزيون “كراسنايا زفزدا” الروسية لقطات توثق اللحظات الأولى لإنزال قوة من الشرطة العسكرية الروسية، وسيطرتها على قاعدة عسكرية أميركية شمالي سوريا.

ويظهر الفيديو لحظة إنزال أفراد من الشرطة العسكرية الروسية من مروحيات هجومية طراز “مي خمسة وثلاثون”، وتقدمهم داخل القاعدة الجوية الأميركية السابقة، وعثورهم على مستلزمات عسكرية شخصية تركها العسكريون الأميركيون خلفهم على عجل، إضافة إلى منشآت البنية التحتية للقاعدة، بما في ذلك مبنى مبيت العسكريين وصالة للتمارين الرياضية.

وكان الجيش الأمريكي أخلى في عجالة هذه القاعدة العسكرية، مما جعل سلاح الجو الروسي يدفع بسرعة بمروحياته إلى هذا المطار العسكري كي لا يسمح للأميركيين بتدمير مدرج الهبوط والإقلاع كما فعلوا مع قواعد مشابهة في أوقات سابقة، وتم وضع مرافق الموقع العسكري تحت حراسة وحدات الشرطة العسكرية الروسية.

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