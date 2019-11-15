العراق... القبض على شخص يحمل بندقية يروم التوجه بها نحو المتظاهرين

2019/11/15 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة محافظة كربلاء المقدسة بالعراق، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على شخص يحمل بندقية نوع كلاشنكوف كان يروم التوجه بها نحو المتظاهرين السلميين....

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