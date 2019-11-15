بدران جيا كورد يعلق حول دخول بيشمركة روج لروج افا

2019/11/15 | 16:17

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اربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الادارة الذاتية بشمال شرق سوريا بدران جيا كورد ان تعدد القوات العسكرية في مناطق شمال شرق سوريا لن يكون مفيدا وسيعقد الامور اكثر.

وجاءت تعليقات جيا كورد، يوم الخميس، خلال مشاركته في احدى البرامج لفضائية كوردستان 24.

وقال جيا كورد ان "قوات سوريا الديمقراطية هي النظام العسكري الوحيد في شمال شرق سوريا ويمكن لاي فصائل عسكرية اخرى ان تنضم لهذا النظام العسكري وتنظف صفوفها ضمن مظلة قسد".

وجاء حديث جيا كورد خلال رد على سؤال يتعلق باحتمال حدوث تفاهمات او اتفاقات بين قوات سوريا الديمقراطية وبيشمركة روج.

وتابع جيا كورد ان "وجود اكثر من قوة عسكرية في مناطق الادارة الذاتية لن يكون مناسبا ولن يكون مفيدا بل سيعقد الامور اكثر".

واشار المسؤول الكوردي الى ان الحل الانجع هو ان تنظم كافة الفضائل صفوفها تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية وان يكون لها اهداف محددة.

وشدد جيا كورد على ضرورة انعقاد مؤتمر كوردستاني في مسعى لخلق حالة من التنسيق والدعم بين كافة القوات العسكرية الكوردستانية.

سوار احمد

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