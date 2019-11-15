كيف تفاعل العراقيون مع خطبة المرجعية؟.. ردود أفعال غاضبة ضد القوى السياسية

2019/11/15 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق طلت المرجعية العليا في النجف الاشرف، اليوم الجمعة 15 تشرين الثاني 2019، بخطبة غاضبة ضد الحكومة والقوى السياسية برمتها، من خلال ممثلها في محافظة كربلاء، أحمد الصافي، حيث أبدت تأييدها الكامل للاحتجاجات القائمة في العراق وطالبت بعدم تسويف مطالب الشعب، مهددة بأن لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل […]

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