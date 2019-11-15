2019/11/15 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تتجاوز أسعار بعض الرحلات الجوية الطويلة ستين ألف دولار، لما توفره من خدمات ضيافة عالية المستوى وفخامة كابينات للمسافرين، مما يجعلها أغلى الرحلات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أغلى الرحلات الجوية بالعالم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أغلى الرحلات الجوية بالعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).