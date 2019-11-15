هل تستسلم مصر لابتزاز أمريكا بخصوص ’سوخوي-35’

2019/11/15 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمي إيغور كوروتشينكو، إن مصر أحد المستوردين الرئيسيين للأسلحة الروسية ومن غير المرجح أن تستسلم للابتزاز الأمريكي

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