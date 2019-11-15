2019/11/15 | 16:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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قال مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمي إيغور كوروتشينكو، إن مصر أحد المستوردين الرئيسيين للأسلحة الروسية ومن غير المرجح أن تستسلم للابتزاز الأمريكي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تستسلم مصر لابتزاز أمريكا بخصوص ’سوخوي-35’) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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