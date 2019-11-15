موسكو تدعو واشنطن لإعادة حقول النفط السورية إلى سيطرة دمشق

2019/11/15 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت روسيا الولايات المتحدة إلى إعادة الحقول النفطية السورية إلى سيطرة دمشق، فيما اعتبرت أن هذه المسألة ستسهم بتحسين الوضع الإنساني في سوريا.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إنه يجب إخلاء سوريا فورا من الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي، حتى لو كان الأمر متعلقا بالموارد المهمة بالنسبة إلى واشنطن مثل النفط، مبينا أن إعادة السيطرة على حقول النفط الى سوريا سيمثل إسهاما حقيقيا في إرساء الاستقرار للشعب السوري والمحافظة على سيادة الاراضي السورية.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق عزمها الإبقاء على قوات اميركية في سوريا لحماية الحقول النفطية من أية جهة كانت.

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