السلطات تقبض على مسلح كان يروم استهداف المحتجين بمحافظة عراقية

2019/11/15 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت قوات أمنية مشتركة ضمن تشكيلات قيادتي عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء اثناء التفتيش الدقيق من إلقاء القبض على شخص يحمل بندقية نوع كلاشنكوف كان يروم التوجه بها نحو المتظاهرين السلميين.

وقال بيان صحفي لشرطة المحافظة: تمكنت قوات أمنية مشتركه من إحكام سيطرتها على شخص كان بحوزته سلاح ناري رشاش بندقية نوع كلاشنكوف مع مخزني عتاد من نفس النوع واحالته الى الجهات المختصة لمعرفة دوافع واسباب حمله السلاح ،

هذا ودعا البيان المتظاهرين الى ضرورة التعاون مع الاجهزة الامنية و الابلاغ عن أي حالة مشبوهة من شأنها ان تعكر صفو الأجواء الآمنة في صفوف المتظاهرين السلميين داخل ساحة التربية وذلك للحفاظ على ارواح وسلامة المواطنين وأمن واستقرار المدينة .

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