تظاهرات في ميسان للمطالبة بالاصلاحات ومحاكمة الفاسدين

2019/11/15 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر مواطنون في محافظة ميسان اليوم الجمعة، مطالبين بتحقيق الاصلاحات ومحاكمة الفاسدين.

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