مراسلنا: متظاهرو ذي قار يؤيدون بيان المرجعية العليا

2019/11/15 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر مواطنون في محافظة ذي قار ،اليوم الجمعة، تأييدا لبيان المرجعية الدينية العليا، معربين عن دعمهم لم جاء في خطبة صلاة الجمعة اليوم.

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