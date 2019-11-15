2019/11/15 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاف المتظاهرين يتوجهون الى ساحة الاعتصام في بابل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاف المتظاهرين يتوجهون الى ساحة الاعتصام في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).