2019/11/15 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق على خلفية تصريحات وزير الدفاع) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق على خلفية تصريحات وزير الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).