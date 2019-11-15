في ذكرى تأسيسها.. السليمانية تُدشّن أول معرضٍ للكتاب على أرضها

2019/11/15 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية ـ علي الحياني بالتزامن مع الذكرى 235 لتأسيس مدينة #السليمانية، وهي العاصمة الثقافية في إقليم كردستان انطلاق معرض السليمانية الأول للكتاب بمشاركة محلية ودولية واسعة.واعتادت السليمانية في السنوات […]

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