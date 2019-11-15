لبنان.. الصفدي يوافق على رئاسة الحكومة والمشاورات تبدأ الاثنين

2019/11/15 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، إن الوزير السابق، محمد الصفدي، وافق على تولي منصب رئيس الحكومة.

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