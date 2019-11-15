عندما تسقط المرجعية ومقتدي من عيون الناس؟

2019/11/15 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عادل رضا ثورة أكتوبر بالعراق الجريح الكل يراقبها والكل يتأمر عليها والشباب العربي في العراق يواصل تصديه للمؤامرات الساعية لأخماد واطفاء وقتل ثورتهم المحقة وهم يقدمون صورة لوعي جمعي وبصيرة...أكمل القراءة ←

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