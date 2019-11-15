إنها إنتفاضة الشعب العراقي بحق وحقيقة

2019/11/15 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد حسين المياحي إستمرار التظاهرات الغاضبة للشعب العراقي وعدم تمکن السلطات العراقية ومن ورائها الاحزاب والفصائل التابعة لإيران بل والنظام الايراني نفسه من قمعها إخمادها والالتفاف عليها، أعطت إنطباعا عن...أكمل القراءة ←

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