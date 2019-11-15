بعد ما ننطيها

2019/11/15 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مؤيد حميد أنهم يتخبطون ويترنحون وينامون في مواقع بديلة بحراسة لا تصدق , ويتوقعون في أية لحظة أن ملك الموت قد دنى منهم , والقيلولة ما عادت تنفع حتى أشعار...أكمل القراءة ←

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