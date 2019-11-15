تعرف على الموقف الامني في ساحة الخلاني

2019/11/15 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مركز النماء لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، عن وجود ضرب كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع في ساحة الخلاني مع اطلاق رصاص حي متقطع.

وقال المركز في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الموقف في ساحة الخلاني ومحيطها حتى عصر اليوم، هو وجود اطلاق رصاص حي بإتجاه المتظاهرين لكن بصورة متقطعة".

واضاف "كما هناك ضرب كثيف لقنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والغاز بدأ يصل بالقرب من نفق السعدون، وحدثت حالات اختناق بين المتظاهرين ويتم اسعافهم فوراً من قبل المسعفين وعربات (التكتك)".

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