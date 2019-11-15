المنبر العراقي يكشف عن حوارات تهدف لانبثاق جبهة مدنية وطنية لدعم مشروع الاصلاح

2019/11/15 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم المنبر العراقي ضياء المعيني، اليوم الجمعة، عن وجود حوارات تهدف الى انبثاق جبهة وطنية مدنية لدعم مشروع الاصلاح.

وقال المعيني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "العملية السياسية بشكلها الحالي اثبتت عجزها وفشلها في الاستجابة للمطالب الشعبية، وان الظروف التي يشهدها البلد والحراك الشعبي المتسارع لدفع عجلة الاصلاح يجب ان تدفع القوى السياسية الوطنية الى تشكيل جبهة تهدف الى بناء الدولة المدنية واجراء تعديلات دستورية جوهرية".

وبين "اضافة الى الاشراف على انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة مع تغير مفوضية الانتخابات وقانونها وكذلك النظام الانتخابي بما يلائم الخصوصية العراقية"، موضحا ان "هناك حوارات تهدف لانبثاق هذه الجبهة، ستشمل القوى والشخصيات الوطنية التي تؤمن بنظام مدني وطني ديمقراطي" .

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