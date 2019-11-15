2019/11/15 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال مقابلة أجراها مع "قناة روسيا 24" و"وكالة روسيا سيغودنيا"، أن التظاهرات في الدول المجاورة، لا تشبه ما حصل في سوريا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هو تعليق الرئيس السوري على تظاهرات لبنان والعراق؟ ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هو تعليق الرئيس السوري على تظاهرات لبنان والعراق؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).