الثقافة تطلق مبادرة لتوزيع الكتب مجانا في ساحة التحرير

2019/11/15 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الجمعة، عن توجيه دائر المأمون للترجمة والنشربتوزيع الكتب مجانا قرب ساحة التحرير دعما للمتظاهرين السلميين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "بتوجه من وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني بدأت دار المأمون للترجمة والنشر، صباح اليوم الجمعة، مبادرة "الثقافة للجميع" لتوزيع الكتب مجاناً قرب ساحة التحرير، دعما للمتظاهرين السلميين".

واضافت "يأتي ذلك انطلاقاً من واجب الدار الثقافي تجاه الشعب العراقي ومطالبه المشروعة في ساحات التظاهر".

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