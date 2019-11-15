وفاة شاعر عراقي حزنا على استشهاد نجله في ساحة التحرير ببغداد

2019/11/15 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، اليوم الجمعة، الشاعر رياض عبد الوهاب الذي توفي حزنا على نجله الذي استشهد في التظاهرات.

وقال الاتحاد في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الاتحاد ينعى الشاعر رياض عبد الوهاب، الذي توفي اليوم الجمعة، حزناً وكمداً على ولده (يمام) الذي استشهد في تظاهرات الوطن ضد الطغاة والفاسدين".

واضاف "الذكر الطيب للفقيد المبدع، والصبر الجميل والسلوان لأهله وأصدقائه ومحبيه".





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