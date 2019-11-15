مريم الحسن - سراب وطني

2019/11/15 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_الحسن أُبتُلينافمَن ذا الذي يا تُرى يُنجينا؟هاكمُ البلاد التيأفنينا فيها شبابَ أعمارِناو أفنتْ هي فيناآخِرَ آمالِ أمانيناهاكمُ الأوطان التيما زالت على قيدِ حالِهاتقتات على صراخ آلامناو على همسات أحلامنا و تُعيد بلا سأمٍبلا كللٍ أو مللٍاجترارَ قصصِ تخاصمناو أشباحَ تكرارِ مآسيناهاكمُ الشعوب التي ما برحتشاكيةتشكو الهمومو همُّها يشكو تفرّقه......

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