جواد بشارة - من مهازل العملية السياسية في العراق

2019/11/15 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة هل نحن أمام مهزلة وكوميديا مرة أم تراجيدياً ومأساة عند مشاهدة المشهد السياسي العراقي المضطرب اليوم؟ فالسيد رئيس الوزراء العراقي في خطابه يحذر شعبه بأنه أما خيار الدولة واللادولة، ما يعني إما أن يبقى في سدة الحكم وتكون هناك دولة أو يذهب ويستقيل عندها سيتحول العراق إلى اللادولة.فهل يصدق السيد عادل عبد المهدي نفسه فعلاً أنه على رأس دولة تحترم حالها وتحترمها المنظومة الدولية في وقت لا يعرف لا هو لا ......

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