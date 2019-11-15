2019/11/15 | 16:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور درس آكـاديـمـي لمـحـاربـة الفـسـادقرات البارحة مساء وعظة ودرسا لصحيفة سورية من السيد مهدي دخل الله..
ومن لا يعرف السيد مهدي دخل الله..
وهو : سياسي..
ديبلوماسي..
ووزير إعلام سابق..
وما زال مسؤولا بعثيا مخضرما عتيقا..
ومن ثوابت وقواعد هذا النظام المرموق...
صــرح :" رفع رواتب المسؤولين عندنا..
يسهم في حمايتهم من الفساد"...
لا فـض فوه هذا المسؤول الشهير..
والإعلامي العتيق..
على كلماته الذه......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - درس آكاديمي لمحاربة الفساد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومن لا يعرف السيد مهدي دخل الله..
وهو : سياسي..
ديبلوماسي..
ووزير إعلام سابق..
وما زال مسؤولا بعثيا مخضرما عتيقا..
ومن ثوابت وقواعد هذا النظام المرموق...
صــرح :" رفع رواتب المسؤولين عندنا..
يسهم في حمايتهم من الفساد"...
لا فـض فوه هذا المسؤول الشهير..
والإعلامي العتيق..
على كلماته الذه......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - درس آكاديمي لمحاربة الفساد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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