غسان صابور - درس آكاديمي لمحاربة الفساد

2019/11/15 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور درس آكـاديـمـي لمـحـاربـة الفـسـادقرات البارحة مساء وعظة ودرسا لصحيفة سورية من السيد مهدي دخل الله..ومن لا يعرف السيد مهدي دخل الله..وهو : سياسي..ديبلوماسي..ووزير إعلام سابق..وما زال مسؤولا بعثيا مخضرما عتيقا..ومن ثوابت وقواعد هذا النظام المرموق...صــرح :" رفع رواتب المسؤولين عندنا..يسهم في حمايتهم من الفساد"...لا فـض فوه هذا المسؤول الشهير..والإعلامي العتيق..على كلماته الذه......

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