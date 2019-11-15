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#غسان صابور - درس آكاديمي لمحاربة الفساد


#غسان صابور - درس آكاديمي لمحاربة الفساد
2019/11/15 | 16:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور درس آكـاديـمـي لمـحـاربـة الفـسـادقرات البارحة مساء وعظة ودرسا لصحيفة سورية من السيد مهدي دخل الله..

ومن لا يعرف السيد مهدي دخل الله..

وهو : سياسي..

ديبلوماسي..

ووزير إعلام سابق..

وما زال مسؤولا بعثيا مخضرما عتيقا..

ومن ثوابت وقواعد هذا النظام المرموق...

صــرح :" رفع رواتب المسؤولين عندنا..

يسهم في حمايتهم من الفساد"...

لا فـض فوه هذا المسؤول الشهير..

والإعلامي العتيق..

على كلماته الذه......

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