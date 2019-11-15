رغم إصابته بالجلطة الدماغية.. أصبح بطلا في كمال الأجسام (صورة)

2019/11/15 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب مواطن من سنغافورة بجلطة دماغية وأصبح مقعدا على كرسي متحرك، ولكنه لم يفقد الرغبة بالحياة فبدأ بممارسة رياضة كمال الأجسام ونجح بذلك.

وكان كلفن ليم (46 سنة) كان يستعد للذهاب إلى عمله عام 2014، إلا أنه فقد وعيه وسقط أمام منزله.



استدعت زوجته سيارة الإسعاف، وشخص الطبيب إصابته بجلطة دماغية فنقل فورا إلى المستشفى. وأبلغ الأطباء أقارب كلفن بأنه بحاجة إلى عملية جراحية معقدة وأن فرص نجاحها ضئيلة، فربما يصاب بالشلل.



ومع ذلك وافقت العائلة على إجراء العملية.

وبعدها لم يعد ليم يشعر بالجانب الأيسر من جسمه، ما اضطره لاستخدام كرسي متحرك في تنقله.

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