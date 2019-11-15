فقدان كتلة العضلات الهيكلية قد يصيب كبار السن بأمراض القلب

2019/11/15 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت دراسة دولية حديثة، أن فقدان كتلة العضلات الهيكلية يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن.

الدراسة أجراها باحثون في مركز

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