ضبط أسلحة غريبة كانت بحوزة دواعش في تركيا!

2019/11/15 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ألقت قوات الأمن التركية، في أحد أحياء العاصمة أنقرة، على مجموعة إرهابية تتكون من 9 أشخاص تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي.

وأفادت وسائل إعلام تركية

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