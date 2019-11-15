الدفاع تصدر توضيحاً جديداً بشأن تصريحات وزيرها

2019/11/15 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الدفاع ،اليوم الجمعة، توضيحاً جديداً بشأن تصريحات وزيرها مؤكدة ان القوات المسلحة تلتزم بأمر وتوجيه القائد العام بعدم حمل السلاح باتجاه المتظاهرين.

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