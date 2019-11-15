2019/11/15 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت وزارة الدفاع، توضيحاً جديداً بشأن قصد وزير الدفاع، نجاح الشمري، من اتهامه "الطرف الثالث" في استيراد قنابل الغاز المسيل للدموع وقتلها للمتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تصدر توضيحاً جديداً لتصريحات الشمري عن "الطرف الثالث") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تصدر توضيحاً جديداً لتصريحات الشمري عن "الطرف الثالث") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).