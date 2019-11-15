ائتلاف النصر يعلن عن تأييده لخطبة المرجعية الدينية

2019/11/15 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعتبر ائتلاف النصر، أن ما ذكرته المرجعية يؤكد انحيازها الدائم للشعب وسلامة الدولة، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة تسبقها مرحلة انتقالية تديرها حكومة مؤقتة.

وقال بيان للائتلاف تلقت "الغد برس" نسخة منه "نؤيد وبقوة نص بيان المرجعية الدينية العليا، والذي اتى ليؤكد انحيازها الدائم للشعب ولصلاح الحكم وسلامة الدولة".

وأضاف انه "ومنذ الايام الاولى لانتفاضة الشعب ضد الفساد والمحاصصة كان قد اعلن خارطة طريق شاملة تضمن الخروج من المأزق، واتبعها بسلسلة من المواقف والسياسات الثابتة على خطى الاصلاح الجذري لأسس العملية السياسية وبنية النظام السياسي".

وأوضح بيان الائتلاف "نكرر اليوم رؤيتنا ومطالبنا بمرحلة انتقالية تديرها حكومة مؤقتة تراسها شخصية مستقلة، لإجراء انتخابات مبكرة عادلة بقانون منصف ومفوضية مستقلة واشراف اممي".

وأشار الى ان "اصلاح النظام بما فيه شكله وبنيته ودستوره ومساراته بخدمة الشعب والقضاء على الفساد وتأكيد السيادة تتصل جميعها بمخاضات هذه المرحلة الانتقالية وجديتها وصدّقيتها من قبل القوى التي بيدها السلطة".

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