2019/11/15 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أوضح العلماء بمدرسة الطب في بوسطن الأمريكية أن دروس اليوغا وتمارين التنفس تستطيع خلال فترة وجيزة من الزمن تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.

ونشر العلماء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلماء يكتشفون وسيلة سهلة للتخلص من الكآبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلماء يكتشفون وسيلة سهلة للتخلص من الكآبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).