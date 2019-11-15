2019/11/15 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا خلال لقائه المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أن إيران أحرزت تقدما ملحوظا في المجالين العلمي والجامعي وعلى أتم استعداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العلوم الإيراني: نحن على أتم استعداد لتبادل التجارب مع اليونسكو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العلوم الإيراني: نحن على أتم استعداد لتبادل التجارب مع اليونسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).